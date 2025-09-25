I carabinieri di Montecchio, in collaborazione con i colleghi del comando stazione di Narni Scalo, hanno arrestato un 48enne di nazionalità italiana – M.F. le sue iniziali – per minaccia aggravata a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’uomo – riporta una nota dell’Arma – «gravato da precedenti e domiciliato in una struttura ricettiva della zona, nella tarda serata di lunedì ha contattato il 112 paventando intenti suicidi». Quando i carabinieri di Montecchio sono arrivati sul posto, il 48enne «in forte stato di agitazione, si è scagliato contro di loro brandendo una catena con cui ha danneggiato l’autovettura di servizio».

Alla fine l’uomo è stato bloccato con la collaborazione del personale della stazione di Narni Scalo: «È stato affidato alle cure dei sanitari, che ha però rifiutato, e quindi tratto in arresto». Dopo una notte in camera di sicurezza, martedì pomeriggio si è tenuta la direttissima presso il tribunale di Terni e il giudice, che ha convalidato quanto eseguito dai militari, ha disposto nei confronti di M.F. la misura dell’obbligo di firma.