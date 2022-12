Montecchio, Federico Gori sul podio dei sindaci virtuosi

Sabato a Cantiano, piccolo comune delle Marche, si è svolta la premiazione de ‘Il gioco del sindaco’, durante la quale è stato designato il sindaco più virtuoso d’Italia. Tra gli 11 finalisti provenienti da tutta Italia, il sindaco di Montecchio Federico Gori è arrivato secondo, portando il piccolo comune umbro su un importante podio. A vincere la terza edizione del gioco è stato Vito di Mauro (sindaco di Aci Bonaccorsi – CT), terzo posto per Enzo di Natale (sindaco di Aielli – AQ).

«Su questo podio porto tutti voi»

«È per me una medaglia d’argento molto importante – ha detto Gori – frutto dell’affetto e delle stima di tutti coloro che hanno dedicato un po’ del proprio tempo esprimendo la propria preferenza, riconoscendosi in un percorso e soprattutto nei valori che quotidianamente metto in questa straordinaria esperienza al servizio del territorio e della mia comunità. Su questo podio però, oltre a me, sale tutta la mia meravigliosa squadra di amministratori, dipendenti comunali e cittadini, dei quali vado particolarmente fiero. Un ringraziamento speciale lo rivolgo a Nadia Neri, che si è distinta per il magnifico progetto dell’album di figurine dei paesani, portando Montecchio alle cronache nazionali. È per me veramente bello essere sindaco di questa famiglia allargata che porta il nome di ‘paese’».