Tempo di saluti alla stazione carabinieri di Montecchio (Terni) dove il comandante, luogotenente Giuliano Rotili, è andato in pensione.

«Originario di Roma – riporta una nota del comando provinciale di Terni -, Rotili si è arruolato nell’Arma nel 1988, frequentando il corso di formazione per allievi carabinieri effettivi presso la scuola militare di Campobasso, al termine del quale, dal giugno 1989, è stato destinato alla stazione carabinieri di Gragnano (Napoli). Vincitore di concorso, già dall’ottobre dello stesso anno ha frequentato il corso biennale per allievi sottufficiali tra le scuole sottufficiali carabinieri di Velletri e Firenze, a conclusione del quale, nel giugno 1991, è stato destinato alla stazione carabinieri di Montecchio quale sottufficiale in sottordine, dove permane fino al suo pensionamento, assumendone il comando dal maggio 1997».

«Nel corso della lunga carriera – prosegue la nota dell’Aema – è stato insignito di numerose onorificenze, tra cui quella di ‘Cavaliere al merito della Repubblica Italiana’ e la medaglia Mauriziana per dieci lustri di carriera». Il comandante provinciale dei carabinieri di Terni, colonnello Antonio De Rosa, ha ringraziato il luogotenente Rotili «per quanto fatto nei suoi trentasette anni di carriera militare, gran parte dei quali trascorsi al servizio della comunità di Montecchio, per cui è stato un autorevole punto di riferimento per senso del dovere, attaccamento all’istituzione, professionalità e disponibilità».