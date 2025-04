Dopo la riqualificazione del 2023 dell’area dei Giardini del teatro San Filippo Neri, nel centro storico di Montefalco, l’associazione Quartiere San Fortunato continua a effettuare investimenti a lungo termine. Tra le altre cose ha deciso di acquistare, sistemare e mettere a disposizione dei propri soci una sede di proprietà «che possa contribuire a mostrare a chi non la conosce la storia del quartiere con i vari palii vinti, in modo da far vivere il quartiere stesso ai soci durante tutto il periodo dell’anno».

«Con il mio consiglio direttivo – spiega l’ingegner Simone Tordoni, priore del Quartiere di San Fortunato – siamo molto orgogliosi di poter contribuire al bene non solo dei nostri associati, ma di tutta la città di Montefalco, mettendo a disposizione di tutti i soci un luogo ove conservare e tramandare la storia del nostro quartiere e di tutte le persone che si sono distinte nel corso degli anni per il bene e la crescita del nostro paese. Ringrazio ad uno a uno tutti i membri dell’attuale direttivo, i direttivi precedenti, i nostri soci e volontari che nel corso di questi anni hanno lavorato con immensa dedizione, tanto da permettere che avvenisse tutto ciò».