Montefranco ‘Covid free’: «Adesso test sierologici»

«Non abbiamo nuovi contagi da inizio febbraio, al momento non ci sono casi sospetti e neanche casi di isolamento fiduciario. Il nostro è uno dei pochi comuni dell’Umbria senza positivi ma dobbiamo mantenere alta l’attenzione se vogliamo arginare il virus». Montefranco – le parole in premessa sono del sindaco Rachele Taccalozzi – è uno dei comuni umbri in cui nonostante l’assenza di casi, le scuole, a seguito di ordinanza regionale dello scorso 19 marzo, dovranno restare chiuse almeno fino al prossimo 6 aprile. Ciò in ragione dell’incidenza del distretto sanitario (quello Ternano) di appartenenza. Il primo cittadino annuncia anche l’avvio a breve dello screening con test sierologici sui residenti per accertare il grado di circolazione del Covid-19: «Il test sarà somministrato solo su base volontaria. Stiamo attraversando un momento difficile che richiede grande attenzione e impegno da parte di ognuno di noi».

