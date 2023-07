Montefranco: discarica a due passi da Varcone. «Trovare i responsabili»

La segnalazione riguarda la strada provinciale 68, a due passi dalla frazione di Varcone (Montefranco) e dal bivio per la strada che conduce a vocabolo Colleporto, fra Terni e la Valnerina. Il problema è una discarica abusiva, a cielo aperto, dove ignoti hanno accumulato materiali di ogni tipo. Barattoli di vernice, materassi, paraurti, immondizia indifferenziata, giocattoli. Il tutto in mezzo al verde, in una delle zone di maggiore pregio dal punto di vista ambientale e naturalistico del territorio. «Speriamo che qualcuno rimuova questo schifo ma soprattutto che i ‘protagonisti’ di questo scempio vengano individuati e sanzionati». La richiesta dei residenti è chiara, la speranza è che abbia un seguito.

