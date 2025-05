C’è un certo disappunto fra i residenti della zona di Fontechiaruccia (Montefranco) per le condizioni del verde, in particolare gli spazi prossimi a via dello Stadio. «L’erba – affermano alcuni di loro – è molto alta e con l’arrivo della primavera, poi, è cresciuta a dismisura. C’è un problema – proseguono – sia di decoro urbano che di sicurezza». «Queste aree verdi – osserva un residente – sono utilizzati dalle famiglie e dai loro bambini per lo svago e il gioco. Le stesse panchine sono sommerse dall’erba e non più di qualche giorno fa abbiamo visto spuntare fra le sterpaglie due grossi topi. Segno che gli animali trovano un riparo sicuro, a scapito nostro». Il tema era stato sollevato ad inizio maggio dal gruppo consiliare di minoranza ‘Cambiamo Insieme Montefranco’, anche via social: «Ma ancora non è accaduto nulla – affermano i consiglieri di minoranza -. E riteniamo che si debba agire in tempi celeri perché il problema c’è ed è sentito».

