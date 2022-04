Morte don Armando: si indaga per omicidio colposo

La procura di Perugia ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo dopo la morte di don Armando Di Renzo, il parroco 72enne di Civitella d’Arna e della parrocchia di Lidarno e Sant’Egidio, deceduto martedì all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia dopo essere stato trovato privo di sensi, riverso a terra, all’interno della canonica della frazione perugina. Il sostituto procuratore Mario Formisano ha disposto l’autopsia che dovrebbe svolgersi nella giornata di giovedì, solo successivamente potranno tenersi le esequie. Non ci sarebbero dubbi sulle cause della morte, causata da un’emorragia cerebrale con trauma cranico ed insufficienza cardio-circolatoria dovuta ad una caduta, ma si vuole fare luce sulle ragioni di quest’ultima. Se l’ipotesi al momento privilegiata è quella della caduta accidentale, anche attraverso il sopralluogo della squadra Mobile e della polizia scientifica della questura perugina, si vuole escludere con certezza ogni altra possibilità, come il fatto che possa essere stata provocata da qualcosa o qualcuno di esterno, magari che possa averlo spinto e dal quale don Armando stava scappando. Sul posto non sono stati comunque trovati segni di effrazione.

