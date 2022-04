Perugia, muore don Armando Di Renzo. Indaga la polizia

Lunedì il trasporto all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia e oggi, purtroppo, il decesso. È morto a 72 anni don Armando Di Renzo, parroco di Civitella d’Arno e della parrocchia di Lidarno e Sant’Egidio: sono in corso approfondimenti investigativi da parte della polizia di Stato dopo che l’uomo è stato trovato da due suoi collaboratori riverso a terra – in posizione supina e privo di coscienza – all’interno della canonica della frazione perugina.

Le indagini per ricostruire le cause



Don Armando è scomparso martedì. Lunedì l’uomo era stato trasportato dagli operatori sanitari del 118 in ospedale e quindi subito ricoverato in terapia intensiva, dove è deceduto a seguito di un’emorragia cerebrale con trauma cranico ed insufficienza cardio-circolatoria: «Nella mattinata odierna – specificano dalla questura di Perugia – è stato effettuato sopralluogo all’interno della canonica del parroco da parte della locale squadra Mobile e del Gabinetto provinciale di polizia Scientifica che non ha evidenziato segni riconducibili ad attività delittuose. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a ricostruire le cause del decesso».