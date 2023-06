Mostra canina di successo a Narni Scalo: in campo Enci e polizia di Stato

LE FOTO

Una bella manifestazione, non solo per gli amanti dei cani, si è tenuta sabato oggi al parco dei Pini di Narni Scalo (Terni). Parliamo della mostra canina internazionale, giunta alla 40° edizione e organizzata dal gruppo cinofilo ternano Enci, a cui hanno preso parte anche quattro unità cinofile della polizia di Stato. Le esibizioni degli splendidi esemplari hanno incantato i presenti che hanno avuto la possibilità di vedere all’opera cani addestrati e impiegati in situazioni di criticità, come i terremoti o la scomparsa di persone che perdono l’orientamento. Entusiasmo anche per le unità cinofile della polizia di Stato giunte da Nettuno: il labrador anti esplosivo Fester con il suo conduttore, l’assistente capo coordinatore Francesca De Lazzari; Elani, cane da polizia giudiziaria e ordine pubblico, con il vice sovrintendente Stefano Infanti; Tessy, cane da ricerca e soccorso, con il vice sovrintendente Luca Cappadonia e, infine, il cane antidroga Odina, con il suo conduttore, il vice sovrintendente Gianni Mazza.