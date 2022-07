Moto d’epoca, c’è la 35° Milano-Taranto: c’è tanta Umbria nel percorso

C’è tanta Umbria nella 35° edizione della rievocazione storica per moto d’epoca Milano-Taranto in partenza domenica dalla Lombardia. Si tratta di un evento moto-turistico riservato ai mezzi classici con i concorrenti divisi per cilindrate e tipologia (motocicli, scooter e sidecar): 1.750 chilometri in sei giorni con diverse soste.

I passaggi in Umbria

Martedì 5 luglio ci sarà la seconda tappa da Villanova di Castenaso (Bologna) con arrivo a Perugia: in questo caso sono previsti passaggi a Castiglione del Lago, Montebuono, Mugnano, Pietraia, Capanne, Castel del Piano, Pila, San Martino in Colle, Ponte della Pietra ed il capoluogo regionale. Arrivo alle 16.40 circa. Il giorno successivo si riparte con la Perugia-Cassino: la carovana transiterà per Casalina, Ripabianca, Collazzone, San Terenziano, Grutti, Castelvecchio, Bastardo, Bruna, Spoleto, Strettura e San Carlo.