Petrucci in affanno in New Jersey: fuori dal podio in gara1

Un Danilo Petrucci in affanno al New Jersey Motorsports Park di Millville nella serata italiana di sabato. Il ternano della Warhorse Hsbk Racing Ducati non va oltre il 4° posto in gara1 e perde terreno nei confronti di Jacob Gagne, vincitore di giornata nella penultima tappa del circuito del MotoAmerica: imprendibile il campione del mondo in carica in sella alla Yamaha, con Cameron Petersen e Mathew Scholtz alle sue spalle. Il 30enne di Ramona guadagna così dodici punti sul centauro umbro, salendo a +13 in graduatoria generale. Domenica si replica e per Petrux servirà un’impresa a questo punto.

