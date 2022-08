MotoAmerica, Petrucci 2° in Pennsylvania: Gagne vince, il ternano mantiene la vetta

Un testa a testa emozionante che andrà avanti fino all’ultima sfida in Alabama, a fine settembre. Nel terz’ultimo appuntamento del MotoAmerica 2022 Danilo Petrucci non riesce a tenere a bada Jacob Gagne, ma centra un 2° posto che gli consente di mantenere la leadership in graduatoria generale: il ternano della Warhorse Hsbk Racing Ducati ha chiuso gara1 al Pittsburgh international race complex di Wampum, in Pennsylvania, alle spalle del campione in carica.

Bandiera rossa e ripartenza

Gara divisa in due parti. Al settimo giro bandiera rossa – Petrucci era secondo davanti a Cameron Petersen – per rimuovere una moto a lato della pista. Gap annullati e ripartenza. Per poco perché c’è una nuova red flag a causa della caduta di Jeremy Coffey, quindi l’ulteriore ripresa con cinque tornate da completare: non cambia nulla e Gagne va a prendersi i 25 punti. Il 9 della Ducati tiene il 2° posto, dietro al ternano c’è Mathew Scholtz. Domenica sera c’è gara2.