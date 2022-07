MotoAmerica, podio Petrucci a Brainerd

Danilo Petrucci conquista il podio anche in Minnesota. Il pilota ternano della Warhorse Hsbk Racing Ducati fa il suo al Brainerd International Raceway in gara1 e ottiene il 3° posto alle spalle dell’imprendibile Jacob Gagne (Yamaha): periodo d’oro per lo statunitense campione in carica del MotoAmerica, che ora ha allungato ulteriormente in classifica generale. Il 9 ha dovuto cedere il passo anche a Camerson Petersen (Yamaha), in pressing costante per la seconda piazza e capace di superare Petrucci nelle battute finali. Domenica sera si replica per gara2.

