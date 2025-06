Un weekend da ‘guerriero’ per il giovane centauro ternano Luca Agostinelli, che sul celebre tracciato del Mugello – nel weekend della Red Bull Rookies Cup del 21 e 22 giugno, concomitante con la tappa del MotoGp – ha sfoderato prestazioni tutto cuore, grinta e classe, riuscendo a compiere un ulteriore salto di qualità rispetto alle ultime gare della stagione, che già avevano dato segnali interessanti.

Gara 1, sabato pomeriggio, ha visto Agostinelli partire dalla 14° posizione, ma già dai primi passaggi è apparso chiaro che qualcosa di buono sarebbe accaduto. E infatti, dopo una prima parte di gara nelle retrovie, il giovane pilota dell’AC Racing Team ha piazzato una rimonta fatta di staccate millimetriche e traiettorie al limite. A due giri dalla fine, nel cuore della staccata di San Donato, Luca Agostinelli si è preso la testa del gruppo, battagliando per i primi quattro posti: solo un gioco di scìe, nella volata finale, non gli ha consentito di andare oltre la settima piazza – a soli 4 centesimi dal vincitore – ma la soddisfazione, per lui, per i suoi cari e per il team, è stata autentica e palpabile.

In Gara 2, domenica, Agostinelli è partito forte, galvanizzato dalla prestazione del giorno precedente. Dopo pochi giri ha raggiunto la decima posizione ma la curva San Donato, che sabato gli aveva regalato un sorpasso da leader, lo ha visto ‘andare lungo’ e scivolare in 18° posizione. Da lì una faticosa risalita, fatta di determinazione, che lo ha condotto fino al 14° posto, sempre nel gruppone di volata e a pochi centesimi dai primi. Adesso c’è Assen, la ‘cattedrale della velocità’ dove il centauro ternano è all’esordio: le incognite non mancano ma la strada imboccata, caratterizzata anche da una continuità in termini di punti ‘portati a casa’, sembra proprio quella giusta.