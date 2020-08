MotoGp a Brno, Petrucci partirà 8°

Buon 8° posto in qualifica per Danilo Petrucci sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca. Il pilota ternano, dopo aver centrato la Q2 nel corso della mattinata, è riuscito a garantirsi la partenza dalla terza fila per la gara di domenica: in pole c’è Johann Zarco, quindi Fabio Quartararo e l’italiano migliore di giornata, Fabio Morbidelli. Molto male il compagno di team del 9 in Ducati, Andrea Dovizioso, solo 18°.

I tempi

Il francese ha chiuso in 1’55.687, precedendo i due piloti Yamaha di poco più di tre decimi. Petrucci ha girato in 1’56.454 risultando più veloce di Mir (lo spagnolo scatterà accanto a lui, dall’altro lato ci sarà Binder), Valentino Rossi, Rins e Crutchlow.