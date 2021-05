Due punti per Danilo Petrucci all’Ángel Nieto di Jerez de la Frontera. Il 30enne pilota ternano della Ktm, anche grazie agli errori di Rins e Binder, è riuscito a centrare la top 15 in Spagna nella gara vinta da Jack Miller su Francesco Bagnaia, entrambi in sella alla Ducati: per lui c’è il 14° posto dopo la partenza dalla settima fila. Tra due settimane si riprenderà sul circuito di Le Mans, in Francia.

