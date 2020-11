MotoGp a Portimão, ecco l’ultima gara di Petrucci in Ducati

Ci siamo. Dopo sei anni – con biennio nel team ufficiale – sta per concludersi l’avventura di Danilo Petrucci in Ducati: domenica sul circuito all’autódromo Internacional do Algarve di Portimão, in Portogallo, l’ultima gara con la ‘rossa’ per il 30enne ternano. Poi si aprirà l’esperienza in Ktm. L’auspicio è di poter concludere con un buon piazzamento.

L’attesa e la novità

Petrucci spiega che «nonostante abbiamo fatto un test a Portimão qualche settimana fa, girando con la Superleggera V4 stradale, nessun pilota ha esperienza in sella ad una MotoGp su questo tracciato, perciò partiremo tutti da zero e con pochissimi riferimenti a disposizione. Sarà anche la mia ultima gara in sella alla Ducati dopo sei anni, due dei quali trascorsi nel team ufficiale, e mi aspetto un fine settimana emozionante sotto tanti aspetti: voglio pensare solo a concludere questa avventura con un bel risultato e cercherò di dare il massimo per ottenerlo». Il 9 al momento ha 78 punti e occupa la 12° posizione della graduatoria.