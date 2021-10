Niente top 10 in qualifica per Danilo Petrucci sul circuito delle Americhe di Austin, in Texas. Nel primo pomeriggio statunitense il 30enne ternano, alle ultime gare in sella alla Ktm del team Tech3 in MotoGp, non è andato oltre il 21° tempo: questa la posizione che gli vale il 2’04.829 con il quale ha concluso la Q1 alle spalle di Andrea Dovizioso. Hanno conquistato i primi due posti utili al passaggio in Q2 Marini e Mir.

