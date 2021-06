MotoGp, Sachsenring: Petrucci parte 19°. Dito medio a Bastianini

Partenza dalla settima fila per Danilo Petrucci sul circuito del Sachsenring, in Germania, dove il 30enne ternano del team Tech3 della Ktm non è riuscito a centrare il passaggio in Q2. Il 9 ha concluso in 1’21.151 al 19° posto, davanti al compagno di squadra Iker Lecuona per 17 millesimi e alle spalle di Franco Morbidelli. Petrux ha chiuso a mezzo secondo dal leader Álex Rins, andando più lento rispetto alla fp3 mattutina conclusa in 1’20.903. Con tanto di dito medio nei confronti di Enea Bastianini a poco più due minuti dalla bandiera a scacchi: l’accusa nei confronti del connazionale è di averlo ostacolato durante il giro veloce.

Condividi questo articolo su