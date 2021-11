MotoGp, disastro Petrucci a Portimão: immediata caduta

Non un bel finale di stagione per Danilo Petrucci in MotoGp. Il 31enne ternano non è arrivato alla bandiera a scacchi sul circuito di Portimão, in Portogallo: il pilota umbro, partito nelle retrovie, non è andato oltre poche curve a causa dell’immediata caduta che lo ha costretto a concludere anzitempo la sfida in Algarve. Per lui è la quarta gara di fila senza punti all’attivo – l’ultima volta ad Alcañiz, a metà settembre – e ora la prossima settimana, in terra valenciana, c’è l’ultima chance per smuovere la graduatoria che lo vede a quota 37 punti, alle spalle del compagno di team in Tech3 Iker Lecuona. Dopodiché si cambia con la nuova avventura nell’off-road e la partecipazione alla Dakar. Trionfo odierno per Francesco Bagnaia su Mir e Miller.

