Gara in salità a Portimão, in Portogallo, per Danilo Petrucci. Il 30enne pilota ternano, all’ultima gara in Ducati pre trasferimento in Ktm, partirà dalla 18° piazza sul circuito in terra lusitana: per lui niente Q2 – non è andato oltre il 19° posto nei tempi combinati delle prime tre fp – e sesta fila in 1’40.091, ben distante da Crutchlow e Morbidelli. Accanto a lui ci saranno Álex Márquez e Valentino Rossi. In pole c’è il pilota di casa, Miguel Oliveira, che ha girato in 1’38.892.

