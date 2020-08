Leggero miglioramento per Danilo Petrucci al Red Bull Ring di Spielberg dove, per il secondo weekend consecutivo, sono impegnati i piloti della MotoGp. Il 29enne ternano partirà dalla 12° piazza sul circuito di Spielberg: quarta fila in compagnia di Quartararo e Morbidelli. In pole position c’è Pol Espargaró su Takaaki Nakagami e Johann Zarco. Il 9 della Ducati era riuscito a qualificarsi per la Q2 in extremis ottenendo un buon 1’23.772 nella Q1 dominata da Joan Mir.

