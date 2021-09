Qualifica deludente – non che le altre siano andate molto meglio – per Danilo Petrucci sul circuito dedicato a Marco Simoncelli. A Misano Adriatico il 30enne ternano della Ktm (caduto in mattinata) non è riuscire ad andare in Q2: l’1’32.891 fatto registrare nel primo pomeriggio gli ha consegnato il 22° tempo complessivo, utile per una partenza dall’ottava fila sul circuito tricolore. Dietro a lui solo Valentino Rossi e l’ex compagni di team in Ducati Andrea Dovizioso.

Condividi questo articolo su