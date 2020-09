MotoGp, Montmeló: terza fila Petrucci

Terza fila per Danilo Petrucci sul circuito del Montmeló, in Catalogna. Nelle qualifiche in Spagna il 29enne pilota ducatista di Terni ha concluso la Q2 pomeridiana in 1’39.641: un tempo che gli vale il 9° posto sulla griglia di partenza. In pole position Franco Morbidelli su Fabio Quartararo e Valentino Rossi.

Ottima fp3



Il 9 della Ducati si era guadagnato l’accesso diretto alla Q2 grazie al 4° posto ottenuto nella fp3 in 1’39.702, distanziato poco meno di tre decimi da Quartararo. Nel quarto d’ora decisivo Petrucci è riuscito a migliorare di mezzo decimo (1’39.641), riuscendo nel finale a conquistare la 9° piazza davanti a Binder, Nakagami e Oliveira. Accanto al ternano partiranno invece Mir e Pol Espargaró.