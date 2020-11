MotoGp, Petrucci in 5° fila con Dovizioso e Rossi a Valencia

Male Danilo Petrucci nelle qualifiche del gran premio – il secondo consecutivo sullo stesso circuito – di Cheste, a Valencia. Il ternano della Ducati non ha superato lo scoglio della Q1 e partirà dalla 5° fila accanto a Valentino Rossi e il compagno di team Andrea Dovizioso: per lui c’è il 15° tempo, ad avanzare nella sessione decisiva sono invece Brad Binder e Fabio Quartararo. Il 9 non è riuscito a fare meglio di un 1’31.601, a otto decimi dal pilota sudafricano. Servirà una nuova gara in rimonta per entrare nei primi dieci, come già avvenuto la scorsa settimana.

Condividi questo articolo su