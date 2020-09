MotoGp, prova Misano per Danilo Petrucci: «Ritrovata serenità»

Dall’Austria, dove di certo l’esito non è stato felice, al gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Domenica per la MotoGp c’è l’impegno sulla pista romagnola e Danilo Petrucci vuole un posizionamento soddisfacente dopo le recenti difficoltà: per ora è 14° in graduatoria con generale con 25 punti all’attivo.

Relax e serenità

Il 29enne ternano è consapevole che va migliorato il rendimento in queste ultime gare prima del passaggio alla Ktm: «Sicuramente non sono soddisfatto del mio campionato fino ad oggi, ma queste settimane di pausa mi hanno permesso di rilassarmi e ritrovare la serenità e la concentrazione giuste per affrontare i prossimi weekend di gara. Il circuito di Misano – sottolinea – è stato riasfaltato e le nuove condizioni potrebbero rivelarsi un fattore a nostro favore, visto che lo scorso anno abbiamo invece faticato molto a causa dello scarso grip. Non vedo l’ora di tornare sulla mia moto sulla nostra pista di casa». Nel 2017 ottenne un 2° posto con la Ducati del Pramac Racing Team.