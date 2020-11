MotoGp, Petrucci 15°. Titolo mondiale per Joan Mir

Joan Mir campione 2020 della MotoGp. Il secondo gran premio di fila sul circuito di Cheste, Valencia, consegna il titolo al 23enne di Palma di Maiorca (già vincitore in Moto3 nel 2017): niente da fare per gli immediati inseguitori Quartararo e Rins, troppo lontani in graduatoria ad una gara dalla conclusione. Trionfo odierno per Franco Morbidelli su Jack Miller e Pol Espargaró, mentre per Danilo Petrucci è una domenica amara: nessuno spunto di rilievo per il 9 della Ducati, giunto al traguardo solo in 15° posizione – con sorpasso finale subito da Bradl – nonostante le cadute del pilota francese e di Nakagami. Petrux sale così a 78 punti (11°), molto distante da Oliveira. Nel prossimo weekend chiusura di questa travagliata annata con la sfida sulla pista di Portimão, in Portogallo.

