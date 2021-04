MotoGp, Portimão: Petrucci fuori dalla top 15 in qualifica

Ancora difficoltà per Danilo Petrucci con la RC16 del team Tech3. Il pilota ternano scatterà dalla sesta fila domenica sul circuito di Portimão, in Portogallo: niente Q2 per lui e 18° posto conclusivo nelle qualifiche di sabato pomeriggio. Il 30enne ha girato in 1’40.202 in Q1, ad oltre un secondo dal rientrante Marc Márquez; non era andato meglio nelle prime tre sessioni libere (17° nei tempi combinati). Il 9 della Ktm inizierà la gara alle spalle di Enea Bastianini e Valentino Rossi, alle sue spalle ci sono invece Iker Lecuona e Lorenzo Savadori. In pole c’è Fabio Quartararo.

Il commento

«Abbiamo migliorato un po’, ma non sono riuscito a fare una qualifica perfetta. Ovvio che non sono molto soddisfatto della mia posizione di partenza, tuttavia sono felice del miglior feeling con la moto. Ho ancora da imparare e fare chilometri per essere più veloce».