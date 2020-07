Caduta e controlli per Petrux a Jerez

Non comincia nel migliore dei modi la preparazione di Danilo Petrucci sul circuito di Jerez de la Frontera in vista del debutto nel weekend. Durante la sessione pomeridiana di collaudo il pilota di Terni è andato a terra a causa di una perdita d’olio dall’Aprilia di Aleix Espargaró: è stato sottoposto ad accertamenti al centro medico e fortunatamente non è stato riscontrato nulla di grave.

Il guaio

La direzione ha fatto scattare la ‘bandiera rossa’ – poi la ripartenza alle 15 – a 80 minuti dal termine della sessione. Petrucci non è stato l’unico a cadere: stessa sorte per Álex Márquez e Pol Espargaro. Quindi la decisione dei commissari di sospendere in via temporanea l’attività. Il 29enne ternano è stato controllato per il colpo subito in curva-11: c’è un lieve trauma cranico non commotivo – come riporta La Gazzetta dello Sport – e contrattura cervicale. Per lui possibile un breve stop precauzionale. Il 9 della Ducati era in 13° posizione con il tempo di 1’40.362 (Dovizioso 15°), a poco più di un secondo da Miller.