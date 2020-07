Terni, Petrux: caduta con trauma cranico

Non comincia nel migliore dei modi la preparazione di Danilo Petrucci sul circuito di Jerez de la Frontera in vista del debutto nel weekend. Durante la sessione pomeridiana di collaudo il pilota di Terni è andato a terra a causa di una perdita d’olio dall’Aprilia di Aleix Espargaró: è stato sottoposto ad accertamenti al centro medico e fortunatamente non è stato riscontrato nulla di grave.

Trauma cranico



La direzione ha fatto scattare la ‘bandiera rossa’ – poi la ripartenza alle 15 – a 80 minuti dal termine della sessione. Petrucci non è stato l’unico a cadere: stessa sorte per Álex Márquez e Pol Espargaró. Quindi la decisione dei commissari di sospendere in via temporanea l’attività. Il 29enne ternano è stato controllato per il colpo subito in curva-11: c’è un lieve trauma cranico non commotivo con stiramento dei muscoli. «Pensavo peggio», commenterà a Sky. Domenica in pista ci sarà. Il 9 della Ducati era in 13° posizione (concluderà 22°) con il tempo di 1’40.362 (Dovizioso 15°), a poco più di un secondo da Miller. Il miglior crono è di Viñales in 1,37.793. Considerando i tempi combinati il ternano è 21° in 1’39.249.

«Ho preferito non rischiare»

«Una giornata molto impegnativa, ma sono contento – le parole di Petrucci – perché sono riuscito a ritrovare il feeling con la mia Desmosedici Gp fin da subito. Stamattina ero abbastanza soddisfatto del lavoro fatto e anche oggi pomeriggio stavo facendo un bel giro prima di cadere. Purtroppo la moto davanti a me ha perso dell’olio e non ho potuto evitare la caduta. Sono scivolato alla curva 11 battendo forte la testa. Fortunatamente non mi sono fatto nulla di grave, ma ho preferito non rischiare oggi pomeriggio e riposarmi in vista del fine settimana di gara».