MotoGp, Petrucci cade a Misano nella sua ultima gara in Italia

Non un’ultima gara italiana memorabile – poi magari in futuro rientrerà nella categoria regina – in MotoGp per Danilo Petrucci che, proprio oggi, ha compiuto 31 anni. Il ternano del team Tech3, ormai proiettato all’avventura Dakar con la Ktm, non è arrivato alla bandiera a scacchi sul circuito ‘Marco Simoncelli’ di Misano Adriatico: è caduto a 25 giri dalla conclusione dopo un errore in curva di Joan Mir ed il successivo contatto. I due si sono poi abbracciati e parlati con calma, fatto non scontato in questi casi. Il 9 resta così a quota 37 punti in graduatoria, lontano dalla top 15 guidata dal neo campione del mondo Fabio Quartararo: il francese, 4°, si aggiudica il titolo grazie alla caduta di Francesco Bagnaia. Trionfo odierno di Marc Márquez.

Bad news for @JoanMirOfficial, he has a Double Long Lap penalty for a jump start Even worse news, he’s out after contact with @Petrux9! Good to see no hard feelings between the two #MatchPoint | #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/4q4B5BTxgR — MotoGP™ (@MotoGP) October 24, 2021

La delusione di Petrucci

Tanta amarezza per il ternano: «Sono molto triste. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, ma avrei voluto ringraziare i tifosi per l’ultima volta dal circuito: sfortunatamente un pilota è stato troppo ottimista nell’andare in curva e siamo caduti. Ci riproveremo in Portogallo». Ora test a Dubai per l’off-road ed a novembre ultime due tappe del mondiale 2021 a Portimão e Valencia.