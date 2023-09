‘Motor Air Show’ a Terni: bissato il successo del 2022

Successo era la speranza di organizzatori – Motor Style Event e Ternireti – e sponsor – ‘main’ l’autocarrozzeria Fagioletti ed Easy Rent – e successo è stato per la seconda edizione del ‘Motor Air Show’ che si è tenuto lo scorso weekend all’aviosuperficie ‘Leonardi’. L’rganizzazione ha saputo bissare lo spettacolo del 2022 quando in tanti avevano raggiunto la struttura sportiva di Maratta, partecipando ad una kermesse inedita per Terni e il suo territorio. Tanti gli spettacoli motoristici realizzati, così come i momenti di intrattenimento e – immancabile – il ‘food’. Ora l’obiettivo del patron Giuseppe Cimminelli («ringrazio tutto lo staff e il vice presidente di Motor Style Event, Attilio Saporita, per il lavoro straordinario», dice) è proseguire sulla strada tracciata, ampliando l’evento e valorizzando al massimo le potenzialità dell’aviosuperficie ternana.

Condividi questo articolo su