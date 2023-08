‘Motor Sky Show – Il Big Show di Terni’ in rampa di lancio

Grande fermento per l’organizzazione del ‘Motor Sky Show – Il Big Show di Terni – L’incontro dei motori del cielo e della terra’ che si terrà il weekend del 16 (ingresso dalle ore 14.30) e 17 settembre (dalle ore 10) presso l’aviosuperficie ‘Leonardi’ di Terni. Tanti gli eventi in programma in questa seconda edizione, dopo il successo del 2022: dj-set, expo auto e moto, area drifting, stuntman show, free style show, enduro show, sky show, esperienza di volo, fontane danzanti e motori. Fra le star più attese c’è senz’altro Leo Fini – un nome di livello internazionale – con il suo spettacolo di free style e anche lo show di fontane danzanti, giochi di luce e motori: entrambi in programma fra il pomeriggio e la serata di sabato 16. È prevista anche un’area speciale per bambini con animazione, minimoto ed educazione stradale (fino a 12 anni) e due personaggi come il ventriloquo Nicola Pesaresi da Italia’s Got Talent (sabato 16) e il ‘juke box umano’ Andy Bellotti (domenica 17). A parlare è il patron dell’evento, Giuseppe Cimminelli: «Terni è una città che si presta molto agli eventi incentrati sui motori, grazie anche ad una location importante come l’aviosuperficie ‘Leonardi’. Quest’anno, dopo il sorprendente successo della prima edizione – spiega – voglio realizzare uno degli eventi più belli d’Italia, perchè Terni merita di diventare una capitale dei motori. In questo senso il nostro impegno è ancora una volta massimo, così come l’entusiasmo che ci stiamo mettendo». Cimminelli ci tiene poi a ringraziare tutta una serie di istituzioni e figure: «Grande è l’impegno del vice presidente del nostro gruppo, Attilio Saporita, un ternano d’adozione profondamente appassionato di motori. Ringraziamo con piacere l’amministrazione comunale di Terni che ci ha concesso il patrocinio e la società Terni Reti che sta dando una grossa mano per realizzare il progetto. Grazie anche all’Aeroclub Terni con il suo presidente Gianfranco Giacomin. Fra i miei collaboratori storici, come non ringraziare Fabio Timi e Roberta Lanari». Dal patron del ‘Motor Sky Show – Il Big Show di Terni’ arrivano messaggi di gratitudine anche per il consigliere comunale Mirko Presciuttini e lo sportivo Alessandro Catallo, «che fa parte dell’organizzazione e cura il VI memorial ‘Gustavo Catallo’ che si terrà nell’ambito della manifestazione». Ci sono poi i partner commerciali – «li ringraziamo tutti ed in particolare i nostri sponsor principali che sono l’Autocarrozzeria Fagioletti ed Easy Rent, società nazionale di noleggio a breve e lungo termine. L’obiettivo – conclude Giuseppe Cimminelli – è realizzare uno dei migliori eventi motoristici italiani grazie anche alla passione del nostro pubblico che invitiamo sin da ora all’evento». Il biglietto di ingresso (acquistabile online a questo link) è gratuito fino ai 12 anni di età, sabato 16 settembre il costo è di 10 euro mentre domenica 17 settembre è di 13 euro.

