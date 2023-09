‘Motor Sky Show’ a Terni: weekend di eventi all’aviosuperficie

Tutto pronto a Terni, in particolare all’aviosuperficie ‘Leonardi’ gestita da Ternireti, per il ‘Motor Sky Show’ che bissa la prima edizione – di successo – del 2022. Tanti gli appuntmaenti in programma fra il 16 e il 17 settembre prossimi. L’evento è stato presentato ufficialmente in Comune, mercoledì mattina, alla presenza di presidente e vice della società organizzatrice Motor Style Event – rispettivamente Giuseppe Cimminelli e Attilio Saporita -, dell’assessore comunale allo sport Marco Schenardi, dell’amministratore di Ternireti Alessandro Campi, del consigliere comunale Mirko Presciuttini, del manager sportivo Alessandro Catallo e degli sponsor principali della manifestazione: Massimiliano Fagioletti (Autocarrozzeria Fagioletti) e Simonetta Piersanti (Easy Rent autonoleggi).

Da ciascuno di loro sono giunte parole di grande soddisfazione per aver portato nuovamente a Terni, in particolare presso l’aviosuperficie, un evento in grado di attirare un pubblico vasto. Cimminelli ha sottolineato «il valore anche nei termini di sviluppo del territorio». Schenardi ha rimarcato il fatto che si tratti «di un evento per tutte le età, di sport ma anche turistico, sociale, di svago». Campi ha invece spiegato che «il programma si presenta ancora più ricco della prima edizione e l’aviosuperficie vuole continuare a qualificarsi come punto di aggregazione non solo per gli appassionati di volo, ma per tutti i cittadini che vogliono trascorrere il proprio tempo libero in un ambiente sano, piacevole e ricco di iniziative». Catallo, che è co-organizzatore della parte off-road dell’evento, ha ricordato che in apertura di manifestazione si terrà il sesto ‘Memorial Gustavo Catallo’ di motocross, dedicato al padre.