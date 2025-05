Ernelio Massarucci, ternano, 59 anni il prossimo agosto, è entrato ufficialmente a far parte della Commissione fuoristrada/XCO della Federazione Ciclistica Italiana per il quadriennio olimpico 2025-2028. La nomina è del presidente nazionale Cordiano Dagnoni. Per il movimento ciclistico umbro, ternano in particolare, e per lo stesso Massarucci, si tratta di una nomina di assoluto prestigio che lo pone ai vertici della Federazione: l’ultimo ternano a ricoprire un incarico di tale livello era stato Luciano Onofri.

La passione di Ernelio Massarucci per la bici e la mountain bike nasce alla fine degli anni ’80/inizio anni ’90, quando era entrato a far parte dell’associazione La Base di Terni e quindi della Federazione Ciclistica Italiana. Negli anni ha partecipato ad oltre 1.200 competizioni tra cross-country, marathon e gran fondo, tutte in mountainbike. Circa dieci anni fa, insieme ad Edoardo Capotosti, ha fondato l’Asd Ciemme Triono, squadra specializzata nel fuoristrada che nel 2025 ha dato vita anche ad una squadra su strada per esordienti e allievi. Da cinque anni è referente del comitato provinciale di Terni della Federciclismo e nel 2025 è diventato anche vice presidente del comitato regionale.