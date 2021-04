Movimento civico Amelia 2030, primi confronti

dell’avvocato Francesco Sconocchia

portavoce del movimento civico Amelia 2030

In data 15.04.21 il Movimento civico Amelia 2030 ha avviato il primo, di una serie di incontri, finalizzati all’ascolto delle imprese che operano nel territorio amerino. I primi a dar voce alle loro idee, e a spiegare il loro modo di interpretare il ruolo di imprenditori in questo difficile periodo, sono stati il dott. Fabrizio Cameli, ed il dott. Antonio Tacconi.

Questo primo scambio di idee, franco e sincero, svoltosi su piattaforma on line, alla presenza di una folta rappresentanza di aderenti al Movimento Civico, è stato molto utile per conoscersi, e per avviare un primo confronto sulle maggiori criticità che affliggono il nostro comprensorio.

Uno degli obiettivi del nostro programma, è proprio quello di istituire un tavolo permanente con chi investe e crede fermamente nello sviluppo e nella crescita sostenibile di Amelia e di tutto l’Amerino. Un approccio dialettico che vuole essere costruttivo in termini di idee e nuove visioni, imprescindibili sinergie pubblico-privato, che non può non prevedere un’efficace promozione sul piano internazionale, e un programma di interventi di riqualificazione urbanistica.

Entrambi gli imprenditori, stregati dalla grande bellezza della nostra città e delle sue vicinanze, hanno voluto sottolinearne le grandi potenzialità , ma anche le criticità, sulle quali è necessario lavorare per porvi rimedio nel migliore dei modi. Entrambi, hanno scelto di scommettere su Amelia, procedendo a notevoli investimenti, dando anche un nuovo appeal ad un’area che ha rappresentato una parte fondamentale della nostra storia economica.

Riteniamo nostro dovere interagire con loro, facendo sì che possano sentirsi parte integrante della nostra comunità, operando al meglio nel loro settore.