Terni, Mozart e un viaggio da raccontare

A.T.

Era l’11 luglio del 1770 e un giovane prodigio di 14 anni, Mozart, viaggiava per la prima volta in Italia. Pochi sanno che, proprio in quella giornata estiva, direttamente da Civita Castellana era arrivato a Terni per trascorrervi la notte. Ed è proprio in occasione di quel famoso transito che il prossimo 11 luglio verrà presentato a Terni il ‘Mozartiamo’, un evento che racconterà di quel viaggio declinandolo attraverso la musica, ovviamente, ma anche la pittura, la danza, la recitazione.

La sinergia

L’associazione culturale ‘Porto di Narni, approdo d’Europa’ in collaborazione con il coro della Basilica di San Francesco, il coreografo e danzatore Matteo Corrado, l’associazione Ponte degli Artisti e quella di Polvere di Stelle, il maestro Massimo Zavoli e altri ancora, uniranno passione e abilità per regalare a Terni una serata unica nel suo genere. «Finalmente tante singole personalità diverse tra loro saltano i muri per mettersi insieme – ha sostenuto il vicesindaco Andrea Giuli – verranno messi a rete e sistema più entusiasmi. Grazie a queste associazioni possiamo realizzare insieme qualcosa di bello dal punto di vista delle politiche culturali». Non è la prima volta che grandi figure artistiche della storia vengono riportate in vita: prima di Mozart, Porto di Narni aveva già affrontato Mary Shelley, Turner e la Corte degli Asburgo: le loro impronte lasciate sul suolo ternano. È la prima volta, però, che entrano in sinergia diverse voci per dare nuovo lustro al panorama culturale ternano in un periodo particolare e difficile. A partire dalle 19 fino alle 22, sabato 11 luglio si alterneranno tra il palco del Rendez-Vous e la Basilica di San Francesco, attori, musicisti, ballerini e pittori che regaleranno a chi vorrà partecipare il ritratto di un giovane Mozart come mai era stato presentato prima.