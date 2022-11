Muore dopo la broncoscopia: scatta l’indagine a Perugia

Capire se ci sia o meno qualche nesso di causalità fra l’esame a cui era stato sottoposto nella prima mattinata di venerdì – una broncoscopia – e il decesso avvenuto qualche ora più tardi, nel day hospital del ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia dove era stato ricoverato. Questa la volontà dei familiari dell’uomo, un 64enne, che a seguito dell’improvvisa scomparsa, hanno sporto denuncia alla polizia di Stato. La procura di Perugia si è subito attivata, disponendo il sequestro dei documenti medici e l’autopsia sulla salma del 64enne, già in cura in passato presso lo stesso nosocomio per alcune patologie. Doveva essere un ricovero relativamente rapido il suo, legato ad alcuni esami medici – fra cui la broncoscopia -, e invece si è concluso nel modo più angosciante e triste, nonostante i soccorsi prestati dal personale medico presente. A riportare la notizia sono i quotidiani ‘Il Messaggero‘ e ‘Il Corriere dell’Umbria‘.

Condividi questo articolo su