Invito di prestigio per il musicista ternano Jacopo Sabatini – in arte Jacopo Sb – che sabato sera si esibirà a Berlino per la radio Refuge Worldwide, famosa nell’ambiente della musica elettronica e che vanta collaborazioni e features con boiler room, carhartt, Nike e tanti altri. «È la mia terza data all’estero dopo Vienna e New York – spiega Jacopo – e la cosa incredibile è che mi offrono queste opportunità sempre all’estero, mentre a Terni sembro essere invisibile. La soddisfazione più grande – prosegue – è che fuori apprezzano la musica che produco, e sicuramente suonerò tante mie tracce vecchie e anche inedite. Ho superato anche i 40 mila ascoltatori mensili su Spotify e raggiunto qualche milione di views su canali dedicati al genere che faccio, ma nella mia città non ho riscontri. Pazienza».

ARTICOLI CORRELATI