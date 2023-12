Da Terni grazie alla musica ‘Jacopo Sb’ vola negli Stati Uniti

È uscito il primo album del musicista ternano Jacopo Sb – all’anagrafe Jacopo Sabatini – ‘Endless Nights’. «Il 20 gennaio sarò a New York, precisamente a Brooklyn – racconta Jacopo – presso un locale che si chiama Moodring per la mia prima data negli Stati Uniti. È una grandissima soddisfazione per me, perché è la mia città preferita nel mondo e arrivarci grazie alla mia musica mi spinge a migliorare e creare sempre di più. Sarò insieme ad altri due bravissimi produttori e dj e con uno dei due ho anche collaborato ad un singolo insieme. Il momento per questa data è perfetto perché il 27 ottobre è uscito il mio primo album, un progetto tutto mio molto sperimentale composto da 12 tracce senza collaborazioni ed avrò la fortuna di poterlo suonare in una città magica. È una grande soddisfazione perché ho sempre fatto tutto da solo, da autodidatta e non ho mai mollato, anche quando discoteche ed ‘esperti del settore’ ternani mi sbattevano e continuano a sbattermi porte in faccia».

