La grande musica classica torna a Terni con la 51° stagione della Filarmonica Umbra, in programma dal 12 ottobre 2025 al 19 aprile 2026. Un cartellone ricchissimo, con tredici concerti principali, due appuntamenti straordinari fuori abbonamento, otto masterclass, quattro incontri di approfondimento e numerose iniziative collaterali dedicate a scuole, giovani e appassionati.

Il debutto è fissato per domenica 12 ottobre al teatro ‘Secci’ di Terni con un evento di respiro internazionale: Sarah Willis, corno dei Berliner Philharmoniker, porterà sul palco l’energia della sua Sarahbanda, tra Mozart e ritmi cubani. Seguiranno artisti di primo piano come il duo pianistico Herbert Schuch – Gülru Ensari (17 ottobre), i ternani Francesco e Angelo Pepicelli con il flautista Andrea Oliva (26 ottobre) e i contrabbassi dirompenti di The Bass Gang (23 novembre).

Non mancheranno i grandi eventi sinfonici: il 7 dicembre l’Orchestra dell’istituzione sinfonica abruzzese diretta da Cristian Lupeș accompagnerà il violoncellista Andrei Ionita, mentre il 15 marzo, in collaborazione con la fondazione Casagrande, tornerà con un programma interamente beethoveniano guidato da Marco Zuccarini e il vincitore del concorso pianistico 2025.

La stagione vedrà inoltre protagonisti giovani talenti come Leonardo Colafelice (18 gennaio), Yuki Serino (1° febbraio) e il quintetto Benedetto Croce (4 gennaio), oltre a gruppi di prestigio come il quartetto Adorno con Alessandro Carbonare (1° marzo) e I Solisti di Pavia (29 marzo). Il gran finale, il 19 aprile, sarà affidato alla Fil Saxorchestra Lab diretta da Federico Mondelci, con repertori da Bizet a Gershwin, Piazzolla e Morricone. Due gli appuntamenti straordinari fuori abbonamento: Peppe Barra con ‘Buonasera a tutti’ (15 febbraio) e l’Orchestra filarmonica marchigiana con Alexander Lonquich (12 aprile).

Accanto ai concerti, la Filarmonica Umbra conferma il suo impegno nella formazione e nella divulgazione: Fil for School, con quattro spettacoli pensati per le scuole primarie e secondarie, tra fiabe musicali, teatro e percussioni; Fil Music&Art, un ciclo di incontri che intrecciano musica e arti visive, ospitati dalla Fondazione Fulvio Sbrolli; MasterforFil, con otto masterclass e un workshop di yoga e attivazioni bioenergetiche che vedranno protagonisti maestri come Herbert Schuch, Andrea Lucchesini, Giovanni Sollima, Ivan Rabaglia, Andrea Oliva, Fabrizio Meloni, Federico Mondelci e la star del violino Maxim Vengerov.

Non mancano infine le trasferte di Fil the Trip (tra Todi, Napoli e Roma, con spettacoli al teatro di ‘San Carlo’ e all’accademia nazionale di Santa Cecilia) e il concorso ‘Musicolorando – Premio Fausta Arrighi’ rivolto alle scuole della provincia di Terni.