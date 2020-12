Narni, 77enne vaga da sola lungo la Flaminia: aiutata dall’Arma

Alcuni passanti l’hanno vista vagare da sola lungo la strada Flaminia a Narni, nei pressi del bar Millennium, ed hanno subito chiamato i carabinieri, convinti che avesse bisogno di aiuto. Il fatto – con protagonista una donna anziana – è avvenuto la mattina di Natale. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei comandi stazione di Narni e Narni Scalo che hanno trovato la signora infreddolita ed in stato confusionale. Dopo averla tranquillizzata e portata in caserma, i carabinieri sono riusciti a comprendere che la donna – 77ene che vive a Collescipoli – si era allontanata dalla propria abitazione a piedi di prima mattina. Attraverso una rapida ricerca i militari sono riusciti a rintracciare il figlio della donna che si è immediatamente recato in caserma a recuperarla. Sembra che la donna non soffra di alcuna patologia particolare e che fosse uscita da casa per fare una passeggiata.

