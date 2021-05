Narni, addio al carabiniere Alfredo Cionco: aveva 55 anni

Cordoglio nella comunità narnese per la scomparsa del carabiniere Alfredo Cionco, stroncato all’età di 55 anni da un male incurabile. Stimato e benvoluto da tanti, ha operato presso il comando stazione di Narni fino a due anni fa. Originario di Tuscania (Viterbo), era diventato narnese d’adozione e in tanti oggi – a partire dal sindaco Francesco De Rebotti – ne ricordano l’umanità, il profondo senso dello Stato ma anche la simpatia e la generosità. Doti che sapeva mettere nelle cose di ogni giorno, unite alla semplicità dei modi, all’amore per la terra e per gli animali. Mancherà a tanti, in primis ai suoi cari, ma la forza del ricordo è testimoniata dai numerosi attestati e dalle belle parole che in queste ore tanti amici e conoscenti – anche via social – stanno spendendo per onorarne la memoria.

Condividi questo articolo su