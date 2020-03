Narni, bosco a rischio per un incendio

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e dei carabinieri forestali, nella tarda mattinata di domenica a Narni, lungo la via Tiberina nei pressi della frazione di Borgaria. L’azione si è resa necessaria per un incendio di sterpaglie che ha interessato un’area di circa un ettaro e che è stato fermato prima che le fiamme potessero estendersi al bosco adiacente, spinte anche dal vento piuttosto forte. Ripristinate le condizioni di sicurezza, sono partite anche le indagini dell’Arma per comprendere le cause del rogo.

