Narni, campi estivi e prima infanzia. La Cgil ‘bacchetta’ il Comune e la coop Gialla

«L’Italia risulta tra i primi Paesi in Europa per quanto riguarda la percentuale di lavoratori in part time involontario (67%). Una ‘medaglia’ – si legge in un comunicato della Flc Cgil di Terni – che qualcuno a Narni deve aver evidentemente scambiato per un premio onorevole. Con il cambio di appalto che ha portato, ormai da un anno, il servizio della prima infanzia ad essere assegnato alla cooperativa Gialla, sette lavoratrici si ritrovano un contratto di part time involontario».

«La qualità interessa a pochi»

Per il sindacato coordinato da Marco Vulcano, è «il ‘premio’ riservato a chi, con la propria professionalità, ha fatto sì che il servizio della prima infanzia di Narni fosse unanimemente riconosciuto come un fiore all’occhiello del welfare cittadino. Evidentemente della qualità del servizio, garantita dalle capacità e competenze di coloro che in quel servizio lavorano ogni giorno, quando si tratta di appalti ed esternalizzazioni a pochi interessa».

Campi estivi con orari ridotti

«Finora – prosegue la Flc Cgil di Terni – l’amministrazione comunale è meritoriamente riuscita a metterci una pezza, impegnandosi a garantire un aumento di ore tale da permettere a tutte le operatrici di raggiungere l’intero orario lavorativo. Un impegno che l’ente locale, con la vecchia amministrazione, ha garantito anche per i prossimi anni e ci auguriamo davvero che da piazza dei Priori mantengano i patti, specialmente dopo l’estate che le lavoratrici della prima infanzia e dei centri estivi narnesi sono state costrette a passare. Tutte le operatrici dei centri estivi del territorio narnese – spiega il sidacato – hanno infatti dovuto lavorare su turni di lavoro con orario ulteriormente ridotto. Una decisione presa unilateralmente dall’azienda che gestisce il servizio, la coop. Gialla, comunicata alle dipendenti solo tre giorni prima dell’apertura dei centri estivi».

«Inefficienze scaricate sulle lavoratrici»

«Diverso tempo prima dell’apertura dei centri estivi – afferma il segretario Vulcano -, vedendo che tutto era fermo, come sindacato abbiamo sollecitato sia il Comune che la coop. Gialla ad adoperarsi per garantire una buona funzionalità del servizio, ma ancora a metà maggio ci rispondevano incredibilmente che parlare di centri estivi, la cui partenza è a inizio luglio, fosse prematuro. Ora i risultati sono sotto gli occhi di tutti: i centri estivi hanno aperto in fretta e furia, con una rata molto più esosa dello scorso anno e con tempi di iscrizione molto più brevi che negli anni scorsi, talmente brevi che diverse famiglie non sono letteralmente riuscite a iscrivere i propri figli. Così le iscrizioni di bambini ai centri sono crollate e l’azienda ha pensato bene di scaricare le proprie inefficienze sulle lavoratrici, riducendo il loro orario di lavoro».

«Dialogo al palo»

«Per affrontare e risolvere questa situazione – conclude la sigla sindacale – abbiamo chiesto incontri urgenti sia all’azienda che al Comune, ma da circa un mese non abbiamo nessuna risposta. Una modalità di relazione decisamente scorretta, quella mostrata da azienda e Comune, che denota come da queste parti i roboanti proclami elettorali che parlavano di amministrazione dialogante e attenta all’ascolto abbiano presto lasciato il posto a una nuova parola d’ordine: la disintermediazione sociale. Ci auguriamo di ritornare ad avere nell’amministrazione narnese, e nella coop. Gialla, degli interlocutori, possibilmente seri. In caso contrario valuteremo tutte le azioni tese a tutelare la qualità del servizio della prima infanzia narnese e i diritti di chi vi valora».