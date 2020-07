Narni, centro ‘caldo’: residenti preoccupati

Si torna a parlare di movida, sicurezza, disturbo della quiete dei residenti a Narni, dopo un venerdì sera abbastanza ‘movimentato’ in centro storico. Non si segnalano, stando alle forze dell’ordine, risse, ferimenti o situazioni strettamente legate alla sicurezza pubblica. Quanto piuttosto discussioni a voce alta, liti, schiamazzi, momenti di tensione comunque ricondotti in un contesto di ‘normalità’ e, fortunatamente, non seguiti da episodi violenti. Anche nella notte fra venerdì e sabato i carabinieri della Compagnia di Amelia sono comunque dovuti intervenire in via Gariabdli ddopo le chiamate ricevute al numero di emergenza da parte di residenti esasperati. E all’arrivo dei militari, diversi dei giovani coinvolti in questo’ parapiglia’, sono fuggiti di corsa. L’alcol ovviamente influisce su questo stato di cose, istituzioni e forze dell’ordine cercando di adoperarsi. Ma evidentemente le problematiche di tale tipo, per lo più estive, sono una costante in ogni dove. Anche a Narni centro.

