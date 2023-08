Narni, primi sistemi di controllo elettronico delle targhe: «Tutela della città»

I primi sistemi di controllo elettronico delle targhe e delle videocamere nei punti più nevralgici sono in arrivo a Narni. È iniziata l’installazione come rende noto l’assessore alla polizia Locale del Comune, Luca Tramini: «Una nuova tecnologia che verifica automaticamente la regolarità (copertura assicurativa e revisione) dei veicoli in circolazione cosi come i veicoli rubati, segnalati dalla forze dell’ordine oppure che sono stati coinvolti in fatti illeciti come furti, rapine od altro», fa sapere l’esponente dell’esecutivo Lucarelli. Al passaggio dell’automobile sospetta, magari coinvolta in furti o segnalata per altri motivi, il sistema manderà istantaneamente un’allerta a tutte le forze dell’ordine in modo da poter intervenire repentinamente. Un varco elettronico altamente tecnologico – conclude – che punta a creare un sistema di tutela della nostra città. Dopo un primo periodo di prova lavoreremo come amministrazione per estendere il sistema non solo a Narni Scalo e Narni centro, ma anche in tutte le frazioni e in tutto il territorio narnese».

