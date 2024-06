‘Narni città teatro’ segue il filo rosso dei sogni sospesi

Sarà Vinicio Marchioni ad aprire la quinta edizione di ‘Narni città teatro’ che, da venerdì 14 a domenica 16 giugno, riempirà di cultura, spettacoli, musica, incontri e performance il borgo umbro che si prepara ad accogliere, nei tanti spazi cittadini coinvolti e ripensati per i diversi appuntamenti, le proposte artistiche dei due direttori Davide Sacco e Francesco Montanari. Una selezione unita dal filo rosso dei ‘sogni sospesi’, claim di questa edizione che vedrà oltre cento artisti protagonisti in tre giorni.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Si parte venerdì 14 giugno nella sala consiliare del Comune di Narni, alla scoperta dell’autore russo Ivan Vyrypaev, esplorato e raccontato al pubblico dall’attore Vinicio Marchioni. Un preludio di parola che lascia spazio a ‘Saurus’, una parata di dinosauri che si credevano estinti e che invece invaderanno Narni con le loro vertiginose altezze. Creature alte oltre 5 metri riproposte dalla Close-act theatre company (Bruxelles) e che, da piazza dei Priori, staglieranno il loro sguardo verso i vicoli e i balconi cittadini, mostrando al pubblico cosa vuol dire vivere al tempo dei dinosauri. Uno spettacolo che si ripeterà anche nella giornata di sabato. A palazzo Eroli si seguirà il tragitto di un’immaginaria barchetta di carta con ‘Sogni sorpresi’, ideato da Mauro Maurizio Palumbo, mentre in piazza il ritmo dei tamburi ci condurrà in un frenetico ed appassionato Jungle show. L’emozione della danza arriverà al teatro Manini con lo spettacolo ‘Oratorio per Eva’, coreografie di Roberto Zappalà, danzato dalla pluripremiata interprete Maud de la Purification, presentato in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria. La serata proseguirà con un triplice appuntamento: sul Teatrino viaggiante prenderanno vita le note di De Sica e Fellini nel concerto ‘Cinematografo’, con Javier Girotto, Paolo Di Sabatino e Davide Cavuti; in sala consiliare sarà la volta di ‘Teresa Zum Zum’, con Franca Abategiovanni, diretta da Nadia Baldi; a Sant’Agostino ci sarà ‘Amen’, testo rivelazione di Massimo Recalcati, scritto durante la pandemia, con la regia di Valter Malosti e le interpretazioni di Marco Foschi, Federica Fracassi e Danilo Nigrelli.

Sabato 15 giugno la giornata d’arte replica ‘Saurus’, per poi spostarsi a vicolo Belvedere per il Performative speech di Roberto Zappalà ‘Studio sul fauno’. Al teatro Manini va in scena l’emozione con la compagnia di ‘Pinocchio’, diretta da Davide Iodice, seguita dalla performance di danza ‘Frock’ della Stop gap company. A Sant’Agostino il pubblico potrà scatenarsi con i Black blues brothers, mentre sulla terrazza di San Bernardo Loredana Parrella trasporterà gli spettatori nel suo ‘Sogno’, tratto dal capolavoro di Shakespeare. La serata si concluderà con un doppio appuntamento: sul Teatrino viaggiante Paolo Valerio trasporterà tutti tra le tavole di ‘Poema a fumetti’ di Dino Buzzati, mentre a Sant’Agostino la Piccola compagnia della Magnolia navigherà nella letteratura nel poetico ‘Hotel Borges’.

Domenica 16 giugno inizierà come di consuetudine, all’alba, con Roberto Vecchioni e la sua riflessione su sogni e futuro. In mattinata la piazza verrà animata dall’entusiasmante ‘Sleeping beauty’ della compagnia Cornelia, mentre nel pomeriggio Francesco Montanari intervisterà l’amato rapper Gemitaiz, per poi trasportare il pubblico nel ‘Viaggio dell’eroe’ accompagnato da musica live. Per concludere, sul Teatrino viaggiante il duo Ebbanesis con Bek steig, mentre a Sant’Agostino Tindaro Granata chiuderà il Festival con il commovente ‘Vorrei una voce’, interpretando le canzoni di Mina. Il fulcro della drammaturgia è il sogno: perdere la capacità di sognare significa far morire una parte di sé. Vorrei una voce è dedicato a coloro i quali hanno perso la capacità di farlo.

Quest’anno ‘Narni città teatro’ porta a battesimo la nascita di ‘Impresa fest’, promosso da Confapi Terni, Giovani imprenditori Confapi Terni e ConfapiD Terni, una manifestazione che punta a mostrare le connessioni tra imprenditoria e cultura, con una proposta che si interseca con quella del Festival e che la amplia con panel e una mostra in collaborazione con l’associazione Archivio storico Olivetti.