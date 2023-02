Narni, Cross donatore: Athletic Terni al top con super Colarieti. A premiare Myriam Silla

Athletic Terni scatenata nel pomeriggio di domenica a Narni Scalo in occasione del Cross del donatore, gara valevole per il campionato regionale di società assoluto, 5° tappa del Criterium umbro di cross master e 3° prova di quello umbro giovanile. Con sorpresa per le premiazioni: protagonista il capitano della nazionale femminile di volley campione d’Europa, Myriam Silla.

Trionfo Colarieti

In 400 si sono sfidati al parco Donatelli. L’Athletic Terni ha conquistato la classifica di società con super performance dell’allieva Giulia Colarieti, trionfatrice nella sua categoria. Podio anche per Diego D’Inzillo Carranza, 3° alle spalle di Fiki e Bellillo. Nel lungo maschile Jean Marc Diomande 7° assoluto e 4° di categoria nella gara vinta da Thomas Sorci (Atletica Winner Foligno).